 

Учены объяснили, почему люди с болезнью Альцгеймера часто теряются

30.11.2020, 19:04, Разное

Учёные из Университета Эксетера (Великобритания) объяснили, почему люди с болезнью Альцгеймера часто теряются и не могут найти дорогу. Всё дело в клетках, ответственных за картографическое восприятие местности в мозге.
Исследователи проверили теорию на лабораторных мышах и изучили их мозговую активность. Оказалось, что у здоровых подопытных активно около 60% нервных клеток, ответственных за восприятие механической скорости тела. У больных Альцгеймером только 13%. Таким образом грызуны не могли точно определить своё местоположение в пространстве. Вероятнее всего белок тау, который считается главным виновником развития заболевания, блокирует восприятие скорости и возможность мозга обрабатывать картографическую информацию основываясь на наблюдении за окружающей средой.

Новое исследование помогает немного лучше понять, как именно болезнь Альцгеймера поражает мозг человека, и определяет процессы, возникающие даже на ранней стадии. В частности, тот факт, что человек может легко потеряться даже в знакомой местности или же пройти пункт назначения, оказавшись совсем в другом месте.



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