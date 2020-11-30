Доктора рассказали о напитках, снижающих артериальное давление

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30.11.2020, 19:04, Разное

Доктора предупреждают, что высокое артериальное давление очень опасно для здоровья человека, так как увеличивается нагрузка на кровеносные сосуды и сердце. При отсутствии терапии могут возникать опасные болезни, но некоторые напитки могут улучшать состояние.
Специалисты советуют употреблять гранатовый сок, который обладает антиоксидантными свойствами и богат дубильными веществами. Опыты ученых доказывают, что антиоксиданты оказывают положительное действие на сердце.
Также бороться с гипертонией помогает чай из цветков гибискуса. В его составе есть ингредиент, который богат антиоксидантами. Напиток способен выводить из организма лишний холестерин. Если 6 недель пить такой чай, то можно понизить давление у взрослых.

Полезен при высоком давлении и чайный гриб, или комбуча. В нем есть пробиотики, поддерживающие баланс полезных бактерий в системе пищеварения. Также повышается настроение и иммунитет.



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