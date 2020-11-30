Мнение: Число новых производств за 5 лет, проверки электропроводки и пузырь электромобилей

30.11.2020, 18:58, Разное

1. С какой стороны ни посмотри, кризиса и развала российской экономики почему-то не видно. Новые предприятия запускаются практически каждый день, и в среднем каждую неделю открывается крупное предприятие стоимостью более миллиарда рублей. На проекте «Сделано у нас» подсчитали количество новых производств за последние 5 лет:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/v-rossii-za-5-let-otkryto-bolee-1300-novyh-proizvodstv-5fad9a19d3198f35f786a438

…вышло что за неполных 5 лет (в 2020 году вошло 8 месяцев в статистику) открыто 1328 новых производств. Из них (не считая пищевой промышленности) – около 250 крупных – с инвестициями более 1 млрд рублей.

По годам получилось так:

2016 – 263

2017 – 260

2018 – 330

2019 – 326

2020 (8 месяцев) – 149

Напомню, здесь не учитывались фермы, теплицы, грибные комплексы и другие предприятия сельского хозяйства.

Ну и традиционно вынужден сообщить – я в курсе что многие напишут в комментариях в тысячный раз одно и то же, согласно методички: автор, а закрылось в 2/3/5/10/стопицот больше. Знаю я эту вашу мантру. Только это ложь. Потому что никто из вас из тех тысяч кто пишет это регулярно, никто не смог даже приблизительно обосновать эти слова. У меня факты, мы все новые производства считаем, с описанием, фото, ссылками на источники.

Действительно, убедительный список закрытых предприятий так никто и не смог привести.

С другой стороны, сторонники Гибнущей России всегда могут заявить, что нынешние темпы развития недостаточны, – что надо открывать вдвое, втрое, вчетверо больше заводов, иначе нас сомнут.

Авторам таких благих пожеланий стоит напомнить, что всё имеет свою цену. Лучшее, что они могут сделать для ускорения индустриализации – вложить в неё свои собственные, личные, кровные денежки.

В СССР это делали принудительно, через навязанную гражданам покупку государственных облигаций («займов индустриализации»). В итоге, в 1957 году власть объявила по ним дефолт:

https://www.kommersant.ru/doc/2249426

Современная Россия уже около 20 лет имеет достаточно стабильную финансовую систему, чтобы каждый мог поучаствовать в индустриализации лично.

2. Одна из главных причин пожаров – неисправная электропроводка. Вопрос: как гарантированно обеспечить её поддержку в надлежащем состоянии внутри частных квартир? Лично я не хотел бы, чтобы ко мне в гости приходили какие бы то ни было проверяющие.

https://lenta.ru/news/2020/11/17/provodka/

В Общественной палате России и НП «ЖКХ Контроль» предложили ввести обязательные плановые проверки электропроводки в квартирах. Об этом во вторник, 17 ноября, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо, адресованное главе Минстроя Иреку Файзуллину.

Сегодня управляющие компании проверяют системы электроснабжения дважды в год в подъездах многоквартирных домов. Однако, как пояснила глава комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ Светлана Разворотнева, за состояние электросетей в квартирах отвечают сами жильцы. В письме министру предлагается ввести не только обязательные проверки проводки в квартирах, но и предусмотреть привлечение к персональной ответственности тех, кто будет их проводить.

Инициативу назвали достойной внимания в комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ и в Общественном совете при Минстрое. «Граждане не обладают достаточными навыками, чтобы самостоятельно следить за состоянием электросетей в квартирах. Контроль должны осуществлять специализированные организации», — отметил член совета Рифат Гарипов.

Вместе с тем директор ассоциации НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая указала на то, что ввод плановых проверок практически невозможен из-за права собственности граждан на квартиру, в том числе на электросети и оборудование. Член профильного думского комитета Илья Осипов подчеркнул, что контроль как газового оборудования, так и электросетей в квартирах — вопрос безопасности людей, поэтому инициативу необходимо обсуждать — искать формулу, которая позволит не нарушить права собственности людей.

3. Вот почему финансовые аналитики скептически ухмыляются, когда видят цены на акции Теслы:

https://lenta.ru/news/2020/11/27/puzir/

На рынке производства электромобилей надувается финансовый пузырь. Об этом предупреждает Bloomberg.

Агентство обратило внимание на то, что рыночная стоимость компании Tesla на этой неделе превысила 540 миллиардов долларов, что в 250 раз больше ее ожидаемой прибыли в этом году. При этом с 2003 года Tesla как минимум дважды оказывалась на грани банкротства.

Также Bloomberg отмечает, что тройка торгующихся на американских биржах китайских производителей электрокаров — Nio, XPeng и Li Auto — не приносит прибыли. Хоть в совокупности их капитализация составляет 154 миллиарда долларов, за последний квартал вместе они поставили менее 30 тысяч автомобилей.