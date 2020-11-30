“На сраку себе натяни”. В Луцке две пассажирки подрались в автобусе из-за отсутствия маски

30.11.2020, 18:52, Новости дня

В воскресенье, 29 ноября, в маршрутке, которая соединяла Ковель и Луцк (Волынская область), между двумя женщинами вспыхнул конфликт из-за отсутствия маски, сообщает местное агентство “Конкурент”.

Одна из пассажирок еще в Ковеле попросила всех присутствующих надеть маски, сделав соответствующее замечание и водителю. Сначала женщину проигнорировали, но вскоре все таки согласились надеть маски.

Только одна женщина не захотела этого делать, сказав, что у нее нет при себе маски. Она попросила свою оппонентку предоставить ей средство защиты или же вообще выйти из маршрутки и ехать на такси. В ответ первая женщина достала телефон и начала снимать происходящее на видео.

“Ты можешь отключить этот телефон, сейчас в сраку тебе его запихаю! На сраку себе натяни [маску]”, – возмущалась вторая женщина.

ВИДЕОВидео: Конкурент – новини Луцька та Волині / YouTube

Впоследствии первая женщина позвонила в полицию и пересказала всю ситуацию. В этот момент второй женщине дали маску и конфликт вроде затих, однако разгорелся с новой силой уже в Луцке.

Когда автобус остановился возле школы №5, женщина, которая просила всех одеть маски, подошла к оппонентке, сказав, что хочет дать совет. Когда же вторая женщина отказалась ее слушать, та назвала ее “сопливой малолетка”, получив в ответ другое оскорбление – “бл…дюга конченая”.

ВИДЕОВидео: Конкурент – новини Луцька та Волині / YouTube

После этого между ними началась драка. Женщины таскали друг друга за волосы и обменивались шлепками. У одной из них пострадали очки.

ВИДЕОВидео: Конкурент – новини Луцька та Волині / YouTube