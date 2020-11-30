Кризис в США даёт юаню шанс сместить доллар с поста главной мировой валюты

30.11.2020, 18:48, Новости дня

Экономические проблемы в США, связанные с пандемией коронавируса, предоставляют шанс китайской национальной валюте, пишет Die Welt. В КНР коронавирус, судя по всему, взят под контроль, а экономика стабилизировалась. В таких условиях многие азиатские страны могут получить стимул заменить доллар на юань в качестве резервной валюты.



Reuters

Ведущая экономическая держава мира США испытывает трудности из-за пандемии коронавируса, пишет Die Welt. Ради преодоления кризиса была принята крупнейшая в истории программа помощи. Тем не менее, в 2020 году госдолг США вырос на 20%, составив 130% от ВВП.

Ситуация в Китае выглядит по-другому, отмечает издание. Коронавирус, судя по всему, удалось взять под контроль, экономика снова запущена, а госдолг увеличился лишь на 10%. Финансы КНР также выглядят стабильно: кроме того, создание зоны свободной торговли ВРЭП закрепляет лидерские запросы Поднебесной в Восточной Азии. Сможет ли юань в таких условиях в скором времени бросить вызов доллару в качестве главной валюты мира?

Как отмечает Die Welt, нынешние лидерские позиции доллара имеют исторические причины. В 1944 году на основе доллара была создана Бреттон-Вудская валютная система. Тогда курс доллара был твёрдо зафиксирован по отношению к золоту: кроме того, доллар стал резервной валютой и, центробанки дргуих стран закупали его для стабилизации своего обменного курса, таким образом финансируя государственные расходы США.

Однако после войны во Вьетнаме наступила инфляция, и многие банки перестали скупать доллар. В результате Бреттон-Вудская система была отменена. Тем не менее многие азиатские страны сохранили верность доллару, пишет издание. В 1994 году Китай привязал к доллару курс своей национальной валюты. С тех пор КНР доросла до центральной роли в Восточной Азии. Это случилось благодаря стабильному экономическому росту и стабилизации региона за счёт привязки юаня к доллару.

Как пишет Die Welt, тот факт, что юань пока не стал главной региональной валютой, объясняется зарегулированностью китайского финансового рынка. Мировая валюта всегда должна сопровождаться свободным и развитым финансовым рынком. Тем не менее, нынешние экономические сложности в США предоставляют юаню шанс. Зависимость от доллара уже давно является бельмом на глазу Пекина. Если китайская валюта и дальше будет дорожать на фоне доллара, у многих азиатских стран появится стимул заменить свои долларовые резервы на резервы в юанях. Таким образом, юань наконец-то станет главной региональной валютой.