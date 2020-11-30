 

На Украине намерены ввести «интеллектуальный локдаун»

30.11.2020, 18:48, Новости дня

Вероятность введения на Украине полного локдауна очень высока, однако в кабинете министров обсуждают так называемый интеллектуальный локдаун. Как пишет «СТРАНА», глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что власти рассматривают варианты ограничительных мер, которые будут скорректированы с учётом реалий в каждом регионе.


Reuters

В кабинете министров Украины обсуждается возможность введения в стране «интеллектуального локдауна», который будет скорректирован с учётом «реалий в каждом регионе». Как пишет «СТРАНА», об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Вероятность полного локдауна 90 процентов. Есть шансы, что нам повезёт, но пока выглядит так, что вероятность очень высока. Теперь вопрос, как его правильно ввести и в каком формате. Правительство заявляет об определённом интеллектуальном локдауне. То есть не тот полный локдаун, который был весной, а такой, скорректированный на реалии в каждом регионе, в частности, общественный транспорт и так далее», — заявил Арахамия.

Депутат также оценил возможность прекращения движения общественного транспорта во время карантина.

«Если мы сделаем локдаун условно завтра, то все предприятия работают, и мы в этом локдауне должны погасить общественный транспорт, например, киевское метро. В этом случае мы столкнёмся с огромными трудностями по развозке людей, каким образом они доберутся до работы. Если это произойдёт, например, 27 декабря, то вообще-то эта проблема снимается сама. С точки зрения последствий и неудобств для людей — конечно, это испортит новогодние праздники, однако это не так сильно ударит по экономике», — добавил политик.



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