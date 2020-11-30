Ученый составил формулу определения стоимости планет

30.11.2020, 18:46, Новости дня

В формуле ассистента профессора астрофизики Грега Лафлина учтены разные параметры небесных тел, начиная от массы и заканчивая теми условиями, которые позволяют или не позволяют жить на них. Лафлин объявил, что расчеты по его методике определяют общую стоимость планеты Земля.

Если бы она продавалась, то стоила бы не менее пяти квадриллионов американских долларов. По сравнению с Землей, Марс почти ничего не стоит – всего-то 16 тысяч долларов. Это цена среднего автомобиля…

А вот за Венеру не стоит платить больше одного цента, утверждает ученый. Он уже рассчитал цены для 1,2 тыс. небесных тел. По его мнению, обустроить колонии можно на планетах, цена которых, согласно расчетам, превысит хотя бы 80 млн долларов США.