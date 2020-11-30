Китай может начать выпуск конкурентных авиалайнеров в 2021 году

30.11.2020, 18:46, Новости дня

Ведомство по гражданской авиации Китая объявило, что уже дано разрешение на проведение завершающего этапа испытаний нового авиалайнера C919, который может появиться на рынке воздушных перевозок уже в следующем году.

По мнению экспертов, новый самолет может создать достойную конкуренцию не только российскому МС-21, но и таким именитым модели, как Airbus A320 и Boeing 737.

В данном случае, речь идет об узкофюзеляжном самолете для перевозки пассажиров на дальних маршрутах, отмечают специалисты. Впрочем, его также можно оборудовать под грузовой борт, в которых сегодня возникает немалая потребность. Пока же новый китайский самолет должен пройти сертификацию и получить допуск на право совершать международные рейсы.