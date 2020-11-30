 

Китай может начать выпуск конкурентных авиалайнеров в 2021 году

30.11.2020, 18:46, Новости дня

Ведомство по гражданской авиации Китая объявило, что уже дано разрешение на проведение завершающего этапа испытаний нового авиалайнера C919, который может появиться на рынке воздушных перевозок уже в следующем году.

По мнению экспертов, новый самолет может создать достойную конкуренцию не только российскому МС-21, но и таким именитым модели, как Airbus A320 и Boeing 737.

В данном случае, речь идет об узкофюзеляжном самолете для перевозки пассажиров на дальних маршрутах, отмечают специалисты. Впрочем, его также можно оборудовать под грузовой борт, в которых сегодня возникает немалая потребность. Пока же новый китайский самолет должен пройти сертификацию и получить допуск на право совершать международные рейсы.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.10 / Генсек ООН: Нынешнее столетие может оказаться для человечества последним

21.08 / В РФ разрешили регистрацию автомобилей в МФЦ

17.10 / Лавров провел переговоры с главами МИД Армении и Азербайджана

13.09 / Премьер Баварии призвал не отказываться от «Северного потока – 2» второпях

03.09 / В школе Благовещенска после дезинфекции класса травмы глаз получили 13 школьников

01.10 / Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

09.11 / В Минобороны рассказали подробности расстрела на аэродроме Балтимор под Воронежем

10.08 / В Киеве ограбили олимпийскую чемпионку Клочкову в ее день рождения

05.07 / «Не трудности, а конец света» — обозреватель Le Figaro о грядущих последствиях пандемии для Франции

13.10 / Китай пригрозил ответить на размещение американских ракет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска