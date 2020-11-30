Эксперт назвал приложения, ворующие данные со смартфонов

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30.11.2020, 18:46, Новости дня

Эксперт по кибербезопасности Евгений Ющук советует сразу же удалять приложение, если оно требует доступа к якобы ненужным ему данным или выполняет нетипичные функции.

Зачем какому-то «фонарику» получать доступ к списку ваших контактов, риторически спрашивает он. Часто мобильным приложениям действительно нужны личные данные пользователей. Но всему есть разумный предел. Если новая программка требует от вас настораживающе подробной регистрации, лучше сразу же откажитесь от ее использования.

Личные файлы и антивирусные программы вообще должны оставаться в неприкосновенности. Доступ к ним должен оставаться только у вас, уточняет эксперт. Также следует опасаться роботов, которые маскируются под сервисы банков или госучреждений.



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