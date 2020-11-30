 

Архангельск благоустроят при помощи ввоза вторичного сырья из Москвы

30.11.2020, 17:59, Разное

В связи со стартом социальной программы по благоустройству города, Архангельск потратил 20 млн. рублей на закупку около 2000 тонн вторичного сырья у нескольких элитных районов Москвы – Хамовников, Арбата и Якиманки.

По большей части груз состоит из пластика и бумажных изделий, в меньшей степени, из различных металлов, некоторую его часть составляют стройматериалы, оставшиеся после сноса пятиэтажных зданий советского периода.

– Мусор? Нет. Что бы там не вякала либеральная общественность, наша страна — это одна большая семья. Если бы мы сравнивали Москву и Архангельск как членов семьи, мы бы посчитали столицу старшим братом, а Архангельск младшим. И видите ли, в небогатых семьях принято донашивать за старшими. Ну не выбрасывать же? К тому же, добро это из элитных районов. На одни и те же деньги там можно купить квадратный метр, а здесь комнату. Мы из этого материала столько всего намастерим, улицы новыми красками заиграют, — рассказал начальник департамента благоустройства Архангельска Гаврила Гайдуков.

Также в пресс-службе администрации города сообщили, что первая партия элитного вторичного сырья уже поступила на улицы Архангельска и была использована для постройки сразу пяти комфортабельных детских ледяных горок.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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