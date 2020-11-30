Газпром увеличил долю на европейском газовом рынке

30.11.2020, 18:16, Новости дня

Доля Газпрома на рынке газа в Европе в третьем квартале увеличилась до 34%, сообщил замглавы департамента компании Алексей Фиников.

«Доля Газпрома на европейском рынке газа в третьем квартале увеличилась до 34%», – сказал он в ходе телефонной конференции, передает РИА «Новости».

В свою очередь начальник департамента «Газпром экспорта» Андрей Зотов сообщил, что Газпром по итогам 2020 года поставит в Европу 171-172 млрд куб. м газа, передает ТАСС.

Зотов также добавил, что средневзвешенная цена поставок газа в Европу в 2020 году составит 128-130 долларов за 1 тыс. кубометров.

Ранее компания сообщила, что сложившаяся в 2020 году экономическая ситуация сказалась на долгосрочных перспективах отрасли сжиженного природного газа (СПГ), и спад активности в ней может дать новые ниши Газпрому в будущем.