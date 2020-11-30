Финалистами конкурса “Доброволец России – 2020” стали 210 проектов

30.11.2020, 18:12, Разное

В 2020 году в добровольческих проектах участвовали свыше 3,2 миллиона человек. В этом году на конкурс подано 53 219 инициатив по 14 номинациям. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году, рассказал генеральный директор АНО “Россия – страна возможностей” Алексей Комиссаров.

Почти 1,5 тысячи проектов были посвящены борьбе с пандемией коронавируса и помощи гражданам. Народное голосование за волонтерские проекты проходило с 20 октября по 13 ноября. По сравнению с прошлым годом, в нем участвовало в два раза больше человек.

Финальный подсчет голосов продлится до 3 декабря. Победителей назовут 4-5 декабря во время онлайн-марафона к Международному дню добровольца. Общий грантовый фонд конкурса – 90 миллионов рублей.

“Участники, которые одержат победу в категории “Старше 18 лет”, получат гранты до двух миллионов на реализацию своих проектов, а в категории “от 14 до 17 лет” – до 500 тысяч рублей””, – отметил Комиссаров.

Активнее всего россияне поддержали добровольческие инициативы по помощи животным, благоустройству городов и сел, сохранению экологии, помощи детям.

Финалистами конкурса стали 210 проектов. Среди них – инициатива Дмитрия Баженова. Он представил проект “Пульсация”, посвященный донорству крови среди сотрудников атомной промышленности.

Баженов призвал россиян обязательно попробовать себя в роли добровольца. “Даже если у человека всего час свободного времени в неделю, этого хватит для занятий волонтерством”, – уверен он.

Глава Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев отметил, что сейчас государство уделяет особое внимание развитию добровольческого движения. “Стартовавшая в этом году Акция #МЫВМЕСТЕ – это показатель того, что добровольчество является ничем иным, как новым выражением духовно-нравственных ценностей”, – сказал он.

По данным опроса АНО “Национальные приоритеты”, 81% респондентов уверены, что волонтеров стало намного больше. Сейчас в стране зарегистрировано более 140 тысяч социально ориентированных НКО.

Гендиректор АНО “Национальные приоритеты” Софья Малявина анонсировала сервис Добро.Навигатор. Он поможет привлекать больше волонтерских организаций к реализации нацпроектов. В 2020 году на портале DOBRO.ru зарегистрировались 709 тысяч человек.

На протяжении 10 лет конкурс “Доброволец России” объединяет авторов лучших социальных инициатив. Участники и финалисты получают ценный опыт самопрезентации и публичных выступлений, а также коммуникации с представителями общественности, бизнеса, власти, НКО и неравнодушными людьми.