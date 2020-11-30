Названо условие ухода коронавируса из России

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30.11.2020, 18:12, Разное

Эксперт считает, что коронавирусная инфекция станет сезонной. По его словам, для ухода эпидемии необходимо, чтобы значительное количество людей во всем мире получили иммунитет.

В свою очередь вирусолог Михаил Щелканов назвал эпидемиологический порог, после которого можно будет говорить об окончании эпидемии коронавируса в России. По его мнению, считается, что число заболевших в стране не должно превышать 0,5%. Для прерывания процесса с антителами должно быть 70-75% населения.

Щелканов заверил, что в глобальных масштабах пандемия коронавируса уже завершилась. Ведь в Китае нет эпидпроцесса. Он добавил, что если бы некоторые страны заботились о биологической безопасности, мы бы не имели никакой пандемии.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что для ухода пандемии не обязательно вакцинировать все население страны. По его словам, достаточно привить тех, кто находится в группе риска. Это пожилые, молодые люди с хроническими заболеваниями, а также врачи и учителя.

Отметим, за минувшие сутки в России выявлено 26 338 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших ковидом в стране достигло 2 295 654 человек.



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