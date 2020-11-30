Ученые нашли способ уничтожать коронавирус за секунды

30.11.2020, 18:10, Разное

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого открыли новый способ борьбы с SARS-CoV-2. Применяя инновационную методику, исследователи смогли справиться с коронавирусом за считанные секунды.

В процессе эксперимента ученые, представляющие Калифорнийский университет (Лос-Анджелес, США), обработали хлопковую защитную маску для лица, а в качестве материала обработки была использована холодная плазма. В результате коронавирус, нанесенный на защитное средство, был уничтожен всего за 30 секунд. Примечательно, что подобным образом специалисты смогли очистить от вируса и спортивный инвентарь – футбольный и баскетбольный мячи. Как объяснили эксперты, именно эти предметы были использованы из-за того, что шероховатость их поверхности позволила имитировать человеческую кожу.

Ученые анонсировали продолжение своей научной работы, поставив своей целью справиться с применением открытой методики с коронавирусом в воздухе. Об этом пишет Ferra.ru.