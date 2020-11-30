Ольга Бузова запрещает Давиду Манукяну лайкать других девушек

30.11.2020, 18:10, Разное

Фанаты Ольги Бузовой полагали, что ее роман с Давидом Манукяном возник только ради пиар-хода и не продержится долго. Давид Манукян рассказал о некоторых особенностях их взаимоотношений и добавил, что расставаться они не собираются.

В эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» Давид Манукян поделился некоторыми фактами из личной жизни и пояснил об отношениях со своей возлюбленной Ольгой Бузовой. Выяснилось, что вокалистка не разрешает ему в социальных сетях лайкать женщин.

Как информирует «Слово и дело», табу Ольги Бузовой очень похоже на сюжет клипа «Лайкер». Давид Манукян отмечает, что его любимая эмоциональная и ревнивая, потому он старается решить все проблемы без скандалов. Но, невзирая на это, рэпер заявляет, что никогда не устанет говорить ей о любви. Артистка стала его жизнью и без нее он не видит будущего. Также отмечает, что очень хочет троих детей, но график артистов не позволяет исполнить мечту.

Напомним, что Ольга Бузова сейчас все свое время посвящает проекту «Ледниковый период». В последнем эфире она удивила поклонников, исполнив номер со сложными элементами.