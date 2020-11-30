 

Ольга Бузова запрещает Давиду Манукяну лайкать других девушек

30.11.2020, 18:10, Разное

Фанаты Ольги Бузовой полагали, что ее роман с Давидом Манукяном возник только ради пиар-хода и не продержится долго. Давид Манукян рассказал о некоторых особенностях их взаимоотношений и добавил, что расставаться они не собираются.
В эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» Давид Манукян поделился некоторыми фактами из личной жизни и пояснил об отношениях со своей возлюбленной Ольгой Бузовой. Выяснилось, что вокалистка не разрешает ему в социальных сетях лайкать женщин.

Как информирует «Слово и дело», табу Ольги Бузовой очень похоже на сюжет клипа «Лайкер». Давид Манукян отмечает, что его любимая эмоциональная и ревнивая, потому он старается решить все проблемы без скандалов. Но, невзирая на это, рэпер заявляет, что никогда не устанет говорить ей о любви. Артистка стала его жизнью и без нее он не видит будущего. Также отмечает, что очень хочет троих детей, но график артистов не позволяет исполнить мечту.

Напомним, что Ольга Бузова сейчас все свое время посвящает проекту «Ледниковый период». В последнем эфире она удивила поклонников, исполнив номер со сложными элементами.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.10 / Мнение: Военный парад в Дамаске в 1956-м году

15.10 / Мнение: Обобранные школьники, загадочные советские цитаты и 7 современных побед

18.07 / Канадская полиция расследует “преступление на почве ненависти” совершенное против памятника украинским эсэсовцам

02.09 / Вениамин Смехов рассказал о борьбе актера Бориса Клюева за жизнь

28.07 / Дэвид Бекхэм рассказал принцу Уильяму о психическом здоровье: “Я не мог открыто признаться в своих проблемах”

27.08 / 5 причин посмотреть сериал “Игра на выживание” с Александрой Бортич и Алексеем Чадовым

15.10 / Украина отказалась от покупки российской вакцины от COVID-19

27.08 / Какие выплаты на детей получат россияне с 1 сентября

05.09 / Мнение: Киев пригрозил Лукашенко «жесткими шагами»

30.11 / В Британии начнут использовать анализ крови для ранней диагностики более 50 видов рака

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска