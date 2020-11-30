«Начнем разваливать «Спартак» с низов»: Андрей Аршавин публично посмеялся с младшего сына

30.11.2020, 18:10, Разное

Андрей Аршавин не верит в способности сына Арсения, которого взяли в Академию «Спартака». Спортсмен открыто заявляет, что присутствие наследника в команде будет способствовать ее развалу.

Юлия Барановская после расставания с супругом Андреем Аршавиным занимается воспитанием детей одна и старается дать им все хорошее. Она любит детей, заботится о них, занимается развитием. Младший сын футболиста Арсений стал увлекаться футболом. Юлия Барановская приняла решение отдать его в Академию «Спартака».

Как информирует «Телепрограмма», Андрей Аршавин, экс-капитан сборной РФ по футболу, не помогает бывшей супруге воспитывать детей, но с сарказмом комментировал новость. Как оказалось, он не верит в способности сына. На телеканале «МАТЧ» футболист сказал, что пребывание сына в команде будет способствовать ее разрушению. Также он назвал подобный «трансфер» не очень удачным. Он посчитал свое высказывание очень смешным, так как громко захохотал.