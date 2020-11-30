Вузы Москвы и Санкт-Петербурга перевели на дистанционное обучение

30.11.2020, 18:08, Разное



1

минута

По данным Минобрнауки, на дистанционное обучение перешли также вузы регионов с наиболее тяжелой эпидемиологической обстановкой. В ведомстве разработали рекомендации для эффективной организации учебного процесса. Иностранным студентам, которые сейчас не могут вернуться в Россию, предоставлено право сохранить за собой бюджетные места. Кроме того, министерство прорабатывает вопрос предоставления рабочих мест для них в представительствах Россотрудничества по месту их проживания.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о том, что в РФ на удаленный формат обучения перешли 2,4 миллиона студентов — это почти 58% от общего числа учащихся российских вузов. Более 1 миллиона человек переведены на смешанную дистанционно-очную форму образования. В обязательном порядке на удаленное обучение были переведены только подведомственные вузы, однако федеральные власти рекомендовали институтам и университетам перевод на «дистант» в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью в конкретном регионе страны.

28 ноября стало известно о том, что Роспотребнадзор подготовил проект постановления главного санитарного врача Анны Поповой, согласно которому карантинные ограничения в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования будут продлены до начала 2022 года. В настоящее время в ведомстве действует регламент, который регулирует работу образовательных организаций в условиях пандемии. В частности, запрещены массовые мероприятия, расписание занятий составляется таким образом, чтобы дети минимально контактировали друг с другом, за каждым классом должен быть закреплен конкретный кабинет. Также при входе в учебное заведение дети должны проходить обязательную термометрию.