Представлен отечественный активный экзокостюм с «Виртуальным войсковым помощником»

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30.11.2020, 18:03, Разное

На прошедшей выставке «Цифровые военные технологии 2020» Минобороны совместно с резидентом «Сколково» компанией «ПопТех» продемонстрировали новейшую разработку отечественных военных инженеров – бронированный активный экзоскелет «Владыка». Новинка использует «Виртуальный Войсковой Помощник» (ВВП), предназначенный для содействия солдатам в боевых условиях задорным и патриотически верным комментированием происходящего.

Известно, что персональный боевой ассистент основан на форке альфа-версии искусственного интеллекта «Распутин» с голосовым модулем «Владимир», имитирующим манеру речи Верховного главнокомандующего. За его питание отвечает отдельный батарейный блок, расположенный в поясничной области, срок службы которого превышает 20 лет. Активация осуществляется голосовым методом, достаточно отчетливо сказать в микрофон: «Володя, братан!».

«Новейший защитный костюм должен отлично помочь с максимально эффективным выполнением воинских задач каждому бойцу, даже в самых тяжелых условиях. Ничто так не бодрит, как голос президента, обращающийся непосредственно к тебе и подсказывающий решения в самый ответственный момент – ведь это так важно ударить первым в любой непонятной ситуации. Так в будущем мы и победим всех, ни капельки не сомневаюсь», — заявил разработчик Валентин Терещенский.

На данный момент количество фраз, используемых персональным ассистентом достаточно ограничено. К примеру, при поражении цели из стрелкового оружия он отмечает, что противник «сдох и даже раскаяться не успел!», предлагает «замочить в сортире» при штурме зданий, комментирует внешние повреждения костюма словами «как мученики в рай попадем», «маленькие сладкие детишки» при наведении прицела на ребенка или карлика и «зря вы хрюкаете» после кашля пользователя в микрофон.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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