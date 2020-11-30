 

Верховный суд Кыргызстана отменил приговор экс-президенту Атамбаеву

30.11.2020, 17:58, Новости дня

30 ноября Верховный суд Кыргызстана отменил приговоры всем фигурантам уголовного дела о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, среди тех, кому отменили приговор – бывший президент страны Алмазбек Атамбаев.

Об этом “Радио Азаттык” сообщил адвокат Атамбаева Замир Жоошев.

Суд направил дело на пересмотр в Первомайский райсуд города Бишкек.

По словам Жоошева, вопрос о мере пресечения для его подзащитного, который находится под арестом, будет рассмотрен на первом заседании райсуда.

“Мы просили Верховный суд отменить приговоры нижестоящих инстанций и направить дело на пересмотр, и наше прошение было удовлетворено. Теперь дело будет рассматривать другой судья”, – отметил адвокат.

23 июня 2020 года Атамбаева, который в 2011–2017 годах был президентом Кыргызстана, приговорили к 11 годам лишения свободы по делу о незаконном освобождении Батукаева.

Атамбаев вышел на свободу в ночь на 6 октября. Экс-президента выпустили из захваченного демонстрантами здания Государственного комитета национальной безопасности в Бишкеке. Как пишет “Радио Азаттык”, Атмабаев находился в СИЗО, так как 2 сентября ему избрали меру пресечения по другому делу – о событиях в селе Кой-Таш. Днем 6 октября суд в Бишкеке отправил Атамбаева под домашний арест.

10 октября его снова взяли под стражу. 26 октября стало известно, что Атамбаев объявил голодовку из-за условий содержания в СИЗО-1 Бишкека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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