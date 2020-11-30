Казахстанский инвестор Сейсембаев: Чем больше законов вы создаете, тем меньше люди их исполняют

30.11.2020, 17:58, Новости дня

Казахстанский инвестор Маргулан Сейсембаев в интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман сказал, что чем больше законов принимает Верховная Рада, тем меньше люди их исполняют.

“Парламент, как и любая система, имеет ограничения: времени, внимания, возможностей, ресурсов и так далее. Так вот, например, за год и пять месяцев в работе парламента находится 4 тыс. законопроектов. Верховной Радой было принято 1015 законопроектов, из которых 107 инициировал президент Зеленский. Из этих 107 69 было принято. 303 было инициировано правительством. Принято 149. И почти 3,5 тыс. инициировано депутатами. Европейские депутаты уже это называют “законодательный спам”, – отметил Сейсембаев.

Он подчеркнул, что в 2019 году в Украине было исполнено только 1,5% судебных решений.

“К сожалению, центральная власть, пытаясь провести реформы и как-то улучшить жизнь украинцев, генерирует огромное количество законов. Но в то же время есть огромная проблема в их выполнении. Там есть прямая корреляция: чем больше законов вы создаете, тем меньше люди их исполняют. Идти по пути создания большого количества законов и пытаться регулировать частную жизнь граждан, залезать во все нюансы частной жизни – это говорит только об одном: что граждане просто перестанут выполнять законы. И к этому идет. Я вижу по судебной системе. В прошлом году, например, только 1,5% судебных решений было исполнено. Ну, судебная система не работает. Это все – звенья одной цепи. Это системная проблема неправильного территориального, я считаю, устройства государства и неправильного управления государством. И то, что политическая система тоже уже… Украинское общество вышло уже за рамки этого”, – сказал бизнесмен.

Казахстанский инвестор Сейсембаев: Президенту Зеленскому надо провести конституционную реформу и сделать Украину полноценной парламентской республикой. Читайте полный текст интервью

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на съезде “Слуги народа” 31 августа, заявлял, что гордится тем фактом, что его партию за быстрое принятие большого количества законопроектов прозвали “зелеными кнопочками” и “бешеным принтером”.

Сейсембаев в последние годы занимается инвестициями. В 2019 году он вошел под №33 в рейтинг 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана, составленный Forbes.

В августе 2020 года экс-президент Грузии, глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили представил Сейсембаева как своего потенциального партнера в деятельности Офиса простых решений и результатов. “В сферу ответственности Маргулана будет входить повышение эффективности процессов обеспечения реформ и законопроектов, а также вся международная деятельность офиса”, – сообщил он.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube