Экс-участница “Танцев со звездами” Каминская прокомментировала результаты шоу

30.11.2020, 17:58, Новости дня

Экс-участница “Танцев со звездами” на “1+1” и солистка украинской группы “НеАнгелы” Слава Каминская 30 ноября в Instagram обнародовала совместной фото с серебряной финалисткой шоу – фронтвумен группы The Hardkiss Юлией Саниной.

“Санина – мой чемпион. Пример, гордость, красота и талант”, – подписала она публикацию.

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Публикация от Слава Каминская (@babaslavka)

Премьера шоу “Танцы со звездами 7” состоялась 30 августа. Участие в проекте согласились принять 14 звезд украинского шоу-бизнеса.

Каминская выступала на паркете в паре с хореографом Дмитрием Дикусаром. Они покинули проект после третьего эфира по результатам голосования судей и телезрителей.

Во время последнего эфира, который состоялся 29 ноября, победительница проекта – певица Санта Димопулос приняла решение передать свой кубок Саниной. Такое решение она объяснила тем, что в ее биографии были разные титулы и кубки, и они как таковые уже не имеют для нее значения.

30 ноября, на следующий день после суперфинала, Санина заявила, что не считает себя победительницей и умеет проигрывать достойно.