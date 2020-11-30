Стефанчук призвал Раду продолжить рассмотрение законопроекта о народовластии. Корниенко говорит, что процедура может затянуться

30.11.2020, 17:58, Новости дня

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на заседании согласительного совета парламента призвал народных депутатов 1 декабря начать рассмотрение во втором чтении законопроекта о народовластии через референдум.

Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Завтра мы будем отмечать годовщину проведения общенационального референдума по объявлению независимости Украины. Искренне призываю в случае возможности – я знаю, что все процедуры уже пройдены – завтра, в исторический для Украины день, перейти к рассмотрению законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум №3612, который внес президент Украины Владимир Зеленский”, – сказал Стефанчук во время включения по видеосвязи (он еще на самоизоляции из-за инфицирования коронавирусом).

На брифинге после заседания лидер партии “Слуга народа”, нардеп Александр Корниенко сказал, что законопроект о народовластии “достаточно проработанный”.

“Он готов к вынесению в зал. В комитете было несколько раундов, была рабочая группа под руководством заместителя главы комитета и все правки были учтены, часть отклонена. Думаю, что проблем с поддержкой этого законопроекта в средине нашей фракции в зале возникнуть не должно. Но там есть процедурный момент большого количества правок, и это просто может затянуть работу. У нас на этой неделе и так есть законопроекты с большим количеством правок: про внутренний водный транспорт, например (есть вопросы насколько быстро он будет голосоваться) поэтому тут вопрос, что выбирать. Я согласен со Стефанчуком по поводу символичности даты 1 декабря, но давайте посмотрим, есть ли потенциал на этой неделе”, –- сказал он.

Корниенко уточнил, что речь идет примерно о 1 тыс. правок. По данным Стефанчука, рабочая группа учла более трети из них.

Законопроект №3612 о референдуме в первом чтении 18 июня поддержало 252 депутата при минимально необходимых 226. Президент Украины Владимир Зеленский подал его в парламент 9 июня и определил как неотложный.

Согласно законопроекту, всеукраинский референдум по народной инициативе может быть проведен по требованию не менее чем 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса. Объявляет проведение референдума президент своим указом.

На референдум смогут выносить только четыре группы вопросов. Они должны касаться утверждения закона о внесении изменений в разделы І (“Общие вопросы”), ІІІ (“Выборы. Референдум”) и XIII (“Внесение изменений в Конституцию Украины”) Основного закона, вопросов общегосударственного значения, изменения территории Украины, утраты силы закона или отдельных его положений. При этом на один референдум должен выноситься один вопрос.

Не могут выноситься на референдум вопросы, которые касаются налогов, бюджета и амнистии, которые направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности страны, разжигание межэтнической, расовой, религиозной розни и которые противоречат Конституции Украины и нормам международного права.

Законопроект предполагает возможность электронного голосования на референдуме. В пояснительной записке к законодательной инициативе отмечается (.docx), что это “ключевая новация законопроекта, выделяющая его среди других законопроектов, которые регистрировались в Верховной Раде”.