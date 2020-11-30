CNN – в команде только девушки — Байден выбрал Джен Псаки на пост пресс-секретаря Белого дома

30.11.2020, 17:54, Новости дня

Избранный президент США Джо Байден и избранный вице-президент Камала Харрис сообщили о формировании новой команды по связям с общественностью Белого дома, высокие посты в которой займут исключительно женщины, в том числе принадлежащие нацменьшинствам, пишет CNN. При этом пост пресс-секретаря Белого дома займёт Джен Псаки, которая ранее занимала должность официального представителя Госдепартамента в администрации Обамы.



Reuters

Избранный президент США Джо Байден и избранный вице-президент Камала Харрис заявили о формировании команды по связям с общественностью Белого дома, высокие посты в которой будут занимать исключительно женщины. В новую команду вошла также Джен Псаки, которая станет пресс-секретарём Белого дома, пишет CNN.

«Я с гордостью объявляю сегодня о создании первой команды Белого дома по связям с общественностью высокопоставленного уровня, которая полностью состоит из женщин. Эти квалифицированные, опытные медийные специалисты привнесут разнообразные взгляды на свою работу, притом что их объединяет общее стремление к восстановлению нашей страны в лучшем виде», — заявил Байден.

Все семь женщин — некоторые из которых принадлежат к нацменьшинствам — займут весьма видные роли в администрации Байдена.

Камала Харрис, которая войдёт в историю в качестве первой женщины — вице-президента США, считает, что им удалось подобрать «опытный, талантливый и разрушающий барьеры» коллектив.

«Наша страна столкнулась с беспрецедентными вызовами — от пандемии коронавируса до экономического и климатического кризиса, а также с давно назревшей необходимостью расплатиться за расовую несправедливость. Чтобы преодолеть эти трудности, мы должны общаться с американским народом в духе ясности, честности и прозрачности, и эта опытная, талантливая и разрушающая барьеры команда нам в этом поможет. Эти специалисты по связям с общественностью говорят о нашей готовности построить Белый дом, который отразит самое лучшее, что есть в нашей стране», — отметила избранный вице-президент.

Что же касается Джен Псаки, то раньше она работала политическим комментатором CNN, а также занимала пост официального представителя Госдепартамента США в администрации Обамы. В числе её прошлых должностей также числятся должность заместителя директора по коммуникациям Белого дома и пост заместителя пресс-секретаря Белого дома. При этом Псаки занималась связями с общественностью на различных должностях в ходе трёх президентских кампаний — в 2004-м, 2008-м и 2012 году.