 

Le Monde – белорусская оппозиция сменила тактику и разделилась

30.11.2020, 17:54, Новости дня

В воскресенье в Белоруссии прошли протесты, но на этот раз вместо одного большого марша оппозиция решила организовать собрания в каждом районе столицы, пишет Le Monde. Полиция сообщает, что задержано около 250 человек.


Reuters

Белорусская оппозиция в воскресенье снова вышла на улицу с требованием ухода Лукашенко. Но теперь вместо обычного большого марша в центре Минска протестующие разделились на несколько небольших демонстраций, пишет Le Monde.

По данным СМИ, прошло около 20 собраний в разных районах белорусской столицы. При этом температура на улице в Минске около 0 °C, и периодически идёт снег.

По словам оппозиции, полиции приходилось ездить из района в район, чтобы помешать протестам. Некоторые из них разгоняли слезоточивым газом. Около 250 человек были задержаны.

Нынешний марш был назван «маршем соседей», и оппозиция объясняла это тем, что люди на протестах должны видеть своих соседей. Из-за полиции собирать большие марши стало трудно. По воскресеньям центр Минска перекрыт, станции метро там закрыты, интернет ограничен. Дежурит полиция с бронированными автомобилями и водомётами.
 
Как пишет Le Monde, белорусские протесты объединяли в августе более 100 тыс. человек, для Белоруссии это рекорд с 1991 года. Но последние несколько недель их численность снижается, при этом власти не идут на уступки. Лукашенко пообещал провести конституционную реформу, но в расплывчатых формулировках. Как отмечает французское издание, сделал он это, чтобы попытаться успокоить протесты. 



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