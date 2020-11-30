Немецкий политик – необходимость вакцинации должна стать прописной истиной для каждого

30.11.2020, 17:54, Новости дня

Вакцинация от коронавируса должна стать патриотической прописной истиной для каждого, заявил генсек немецкой партии ХСС Маркус Блюме в интервью для Die Welt. Политик также отметил, что в регионах ФРГ с высоким процентом заражений возможны введения ограничений на выход из дома.



Reuters

В немецких регионах с наибольшим процентом заражений коронавирусом могут быть введены ограничения на выход из дома, заявил генсек партии ХСС Маркус Блюме в своём интервью для Die Welt. Политик отметил, что никто не хочет вводить подобные меры, но в случае приближения числа заражений к критическим другого выхода не будет.

Как отметил Блюме, немецкий изобретательный дух привёл к тому, что в распоряжении у ФРГ уже есть вакцина от коронавируса. Тем не менее до налаживания массового производства необходимо подождать ещё несколько недель. Блюме посоветовал не проводить «типичных немецких дебатов» по поводу вакцины. Политик подчеркнул, что вакцина является единственным способом возвращения к нормальной жизни. «Вакцинация должна стать для каждого патриотической прописной истиной», — заявил Блюме.

По мнению Блюме, вакцину в первую очередь должны получить медицинские работники. Что касается политиков, то они должны прививаться, подавая тем самым пример остальным. При этом Блюме отметил, что ему не хотелось бы, чтобы общество в будущем разделилось на «привитых» и «непривитых».

Также Блюме отметил, что не понимает партий вроде «АдГ», которые в нынешние времена проводят партийные съезды в формате офлайн. «АдГ — суперраспространители политического и духовного загрязнения в Германии», — заявил Блюме.