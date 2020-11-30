«Яндекс» рассматривает возможность выхода на рынок видеоигр

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30.11.2020, 17:52, Новости дня

В российской компании «Яндекс» рассматривают возможность выхода на рынок видеоигр, о чем сообщили в администрации.

Не исключено, что работающие в поисковике специалисты будут разрабатывать собственные продукты. Но еще больший потенциал эксперты видят в сфере дистрибуции гейменского контента.

Mail.ru Group получает в данном сегменте около 40% своей выручки. Чем же «Яндекс» хуже? Специалисты указывают на невероятно большую емкость данного рынка, который, к тому же, продолжает расти. Тесно на нем не будет, а появление нового игрока только поспособствует прогрессу. Кроме того, дополнительные доходы в несколько миллиардов рублей только поддержат отечественную ИТ-отрасль. Да и российские пользователи будут довольны.



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