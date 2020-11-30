Психолог посоветовал, как избавиться от мобильной зависимости

30.11.2020, 17:52, Новости дня

Как известно, современные мобильные гаджеты вызывают зависимость. Особенно трудно некоторым пользователям оторваться от смартфонов. Ведь они всегда с собой, и достать их, чтобы запустить видеоигру, – это пара пустяков.

По словам психолога Дмитрия Синарева, оторваться от гаджета поможет некоторая отлученность девайса. Постарайтесь не держать его на виду, советует специалист.

Можно провести парную или групповую терапию. Достаньте смартфоны и демонстративно откажитесь просматривать, что там появилось на экране. В конце концов, устройство задумывалось всего лишь как умное средство для телефонной и интернет-связи. Не пользуйтесь им без крайней потребности, и зависимость пройдет сама по себе.