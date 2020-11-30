Мелания Трамп показала, как украсила Белый дом к Рождеству с помощью волонтеров со всей Америки

30.11.2020, 17:26, Разное

Осталось всего несколько недель до того момента, как Дональд и Мелания Трамп покинут стены Белого дома, уступив его новому президенту США и его первой леди. Однако последнюю возможность отпраздновать Рождество в таком месте упускать нельзя, поэтому Мелания вновь приложила все свои дизайнерские усилия и совместно с командой помощников подготовила резиденцию к встрече долгожданного праздника. В этом году первая леди обозначила тему декора как “Америка прекрасная”, а на помощь в украшении холлов и залов Дома пригласила волонтеров из всех штатов. Несколько минут назад Мелания показала результаты совместных трудов на своих страницах в социальных сетях.

В это особенное время года я рада показать вам “Америку прекрасную” и отдать дань уважения величию нашей Нации. Вместе мы прославим эту землю, которую с гордостью можем называть своим домом, – написала Мелания.

А чуть раньше она посвятила пост волонтерам, которые откликнулись на ее призыв помочь с украшением Белого дома:

В этот уикенд волонтеры со всей Америки приехали сюда, чтобы украсить Дом к праздничному сезону. Спасибо за ваше время, энтузиазм и преданность делу. Благодаря вам дух мира и радости наполнит комнаты и залы этого Народного Дома!

На главной праздничной ели в Голубой комнате, которую в этом году доставил в резиденцию победитель ежегодного конкурса среди фермеров Дэн Тейлор, повесили самодельные игрушки – их авторами выступили дети из всех 50 штатов. На каждой такой игрушке написано имя ее “мастера”, возраст и место жительства. Весь холл резиденции по традиции также заполнили елки – на этот раз украшенные максимально традиционно, никаких елок из клюквы и прочих смелых решений, которыми Мелания удивляла в прошлые годы.

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Публикация от First Lady Melania Trump (@flotus)