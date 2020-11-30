Названы самые частные нарушения ПДД у московских водителей

30.11.2020, 17:22, Новости дня

В московской Госавтоинспекции составили перечень самых частых нарушений, которые совершают столичные автовладельцы. За девять месяцев 2020 года было выявлено 22,5 млн нарушений ПДД, из которых 21,3 млн зафиксировали дорожные камеры.

Чаще всего московские водители превышают скорость от 20 до 40 км/ч – 12 млн 477 тыс. 117 постановлений. Общая сумма штрафов за это нарушение составила 6 млрд 240 млн рублей, пишет Autonews.

На втором месте нарушения требований знаков или разметки, за которые было составлено 5 млн 537 тыс. постановлений и выписано штрафов на сумму 2 млрд 770 млн рублей. Третьим в списке самых частных нарушений идет несоблюдение правил расположения автомобиля на проезжей части без выезда на встречную полосу: по этой статье КоАП сотрудники ГИБДД составили 1 млн 008 тыс. 509 протоколов на общую сумму 756 млн рублей. Кроме того, водители часто нарушают правила движения или остановки на выделенной полосе для общественного транспорта ­ более 894 тыс. постановлений, еще порядка 315 тыс. раз были выписаны штрафы за поворот налево или разворот в нарушение знаков или разметки.

Как сообщили в ГИБДД, водители должны были заплатить по штрафам около 35 млрд рублей только с учетом скидки 50%. Точную же сумму назвать невозможно, поскольку некоторые автомобилисты не успевают заплатить штрафы со скидками и платят полную сумму, а часть из них и вовсе отказывается от уплаты, заключили в ведомстве.

Напомним, член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил ввести штрафы за превышение разрешенной скорости на 1 км/ч. По его мнению, это существенно обезопасит движение на дорогах. Депутаты фракции ЕР высказались против предложения Васильева, отметив, что это его личная инициатива, которая не обсуждалась в партии. По словам первого зампреда фракции Андрея Исаева, если такой законопроект будет внесен в Госдуму, ЕР его не поддержит.

В марте министр внутренних дел РФ Колокольцев заявил, что выступает против инициативы снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч. По его словам, можно даже повысить скоростной режим на отдельных участках трасс.