Эксперт объяснил, в каком случае Байден досрочно лишится поста президента

30.11.2020, 17:22, Новости дня

«Ухудшение самочувствия вряд ли заставит Байдена уйти с поста раньше срока. Он слишком долго к этому стремился. Теперь если он и покинет Белый дом, то, скорее всего, лишь в случае смерти», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Так он прокомментировал сообщения о том, что Джо Байден, которого американская пресса объявила избранным президентом, получил травму.

«Скорее всего, и избиратели, и партийные чиновники понимали, что в случае победы Байдена главным вопросом станет его физическое и умственное здоровье. Очевидно, что в 78 лет уже есть проблемы с головой – вспомним хотя бы все его оговорки, когда он путал слова и не мог закончить фразу. К тому же, в таком возрасте человек становится довольно хрупким, поэтому новости о травмах будут частым явлением в будущем», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

Однако Дудаков считает, что Джо Байден не уйдет с поста президента раньше срока. «Он слишком долго стремился к этому, и теперь точно попробует вкусить сполна все те прелести, которые дает президентское кресло. Конечно, многие обязанности ему придется передать кабинету министров и вице-президенту, но раньше срока он покинет Белый дом, только если умрет», – полагает собеседник.

При этом политолог отметил, что в США существует возможность отрешения президента от должности в случае его недееспособности, которая предусмотрена 25 поправкой к Конституции. «В соответствии с поправкой, кабинет министров может направить соответствующее письмо в Конгресс США, однако президент вправе с этим не согласиться и направить собственное письмо с опровержением. В таком случае необходимы две трети голосов обеих палат Конгресса, чтобы принять решение в ту или иную сторону», – объяснил Дудаков.

«Если Байден попадет в такую ситуацию, решение будет очевидным – скорее всего, он правда окажется недееспособным и кабинет министров тихо передаст его полномочия Камале Харрис», – заключил политолог.

Ранее компьютерная томография подтвердила небольшие переломы костей правой ноги Джозефа Байдена, которого СМИ США уже объявили избранным президентом.

По словам медиков, подтверждены «нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей». Байден, вероятно, в течение нескольких недель будет вынужден ходить в специальном ботинке. Тем временем офис Байдена сообщил, что в понедельник у политика запланирован первый ежедневный президентский брифинг. Байден получит информацию от спецслужб США, передает РИА «Новости».

Напомним, в воскресенье Байдену потребовалась медицинская помощь. Его представители сообщили, что он «поскользнулся, когда играл со своей собакой Мейджером, и вывихнул лодыжку». Позднее врач заявил, что Байден «получил растяжение правой ноги».