Эксперт Кондрахин рассказал об опасностях ношения бороды в период пандемии

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30.11.2020, 17:16, Разное

Стало известно о некоторых опасностях ношения бороды во время пандемии коронавируса. Информацией по этой теме поделился клинический фармаколог Андрей Кондрахин.
Борода может значительно увеличить потенциальный риск заражения коронавирусом. Кроме того, она способна стать распространителем COVID-19. Мужчины часто отпускают бороду, следуя модным тенденциям. В лицах женщин они становятся более привлекательными. Однако в период пандемии мужчины с такой особенностью во внешности находятся в группе повышенного риска.

Волосы и правда способны переносить инфекцию. Людям в период распространения COVID-19 рекомендуется покрывать бороду медицинской маской, а на голову надевать шапку, пишет портал «Политэксперт».

Пандемия коронавируса во всем мире продолжается с марта нынешнего года. Первый случай COVID-19 был выявлен год назад в китайском Ухане. За это время во всем мире инфекцию подхватили 62,7 миллиона человек. По информации ВОЗ, уже выздоровели 40,1 миллиона зараженных, а скончались 1,46 миллиона пациентов.



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