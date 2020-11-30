Ученые назвали опасность развода

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30.11.2020, 17:16, Разное

Ученые из Дании рассказали, в чем заключается опасность развода. Они получили новые данные на эту тему после проведения исследования.
Авторы научной работы доказали, что у разведенных людей ухудшается психическое и физической здоровье. Они изучили пары, которые расторгли брак в течение пяти дней после подачи документов в государственные органы. Мужчины и женщины заполнили анкеты, где рассказали о прошлом, самом разводе и состоянии здоровья.

Физическое и ментальное состояние представительниц слабого пола, которые недавно развелись, было намного хуже, чем у тех, кто входил в контрольную группу. Если расторжению брака предшествовали множественные конфликты в семье, то психическое здоровье экс-супругов заметно ухудшалось.

В процессе проведения научной работы исследователи обнаружили интересные корреляции. Развод сказывался не так негативно на здоровье более молодых мужчин с высоким уровнем доходов. Также расторжение брака лучше переносилось при наличии нового партнера.



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