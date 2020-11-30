Медики рассказали о продуктах, спасающих от опасной для жизни анемии

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30.11.2020, 17:16, Разное

Специалисты назвали продукты, которые могут предотвращать опасную для жизни анемию. Информация опубликована в издании The Boulder Sky Indian.
При позднем выявлении анемии появляются непоправимые процессы, которые приводят к болезням. Из-за понижения гемоглобина иммунитет становится слабым, что приводит к частым заражениям вирусами и различными патогенами, поэтому очень важно вовремя распознавать такие опасности анемии для жизни человека. Эксперты отмечают, что часто дефицит железа в организме появляется у беременных женщин, из-за чего им необходимо особенно внимательно следить за здоровьем.

Медики рекомендуют для профилактики употреблять органические мясные продукты. Лучше всего есть печень, сердце и почки, которые богаты цинком, витамином B12, белком, которые нужны для развитии плода и формирования красных кровяных телец.

Также очень полезной считается свекла, в которой есть элементы K, Cu, Zn, Fe, флавоноиды, полифенолы. Овощ помогает понижать кровяное давление и улучшать здоровье сердечно-сосудистой системы и почек. В лососе также есть железо, белок и Омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты. Врачи советуют добавить в рацион и шпинат, который богат Fe, фолиевой кислотой, кальцием и йодом.



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