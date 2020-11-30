Выпивка оставляет нас без нормального сна

30.11.2020, 17:14, Разное



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В опросе приняли участие более 2 тысяч человек, все они ответили на вопрос «Часто ли у вас сокращается длительность сна, потому что остаетесь пить алкоголь после времени обычного отхода ко сну?». Оказалось, что мужчины более склонны пренебрегать сном в пользу выпивки чаще, чем женщины: 75% против 60%. Наиболее распространенной эта форма опасного для здоровья поведения оказалась среди людей в возрасте 35-44 лет.

«Хотя вы можете считать, что алкоголь помогает вам спать, его прием перед сном обладает несколькими негативными эффектами. Он приводит к фрагментации сна, частым пробуждениям во второй половине ночи», – комментирует эти данные президент AASM доктор Каннар Рамар (Kannan Ramar).

Исследования показывают, что если принять алкоголь за час до сна, то снижается выработка мелатонина, «гормона сна». Это приводит к нарушению циркадных ритмов, которые определяют режим сна и бодрствования.

В пресс-релизе AASM указывает, каким образом алкоголь нарушает сон:

Вызывает расстройства сна или приводит к обострению имеющихся проблем, включая бессонницу и обструктивное апноэ во сне.

Приводит к чрезмерному расслаблению мышц головы, шеи и глотки, что может затруднять дыхание во сне.

Увеличивает количество ночных походов в туалет, особенно во второй половине ночи.

Увеличивает риск парасомний, включая хождение и еду во сне.

Чтобы избежать этих эффектов, AASM рекомендует: