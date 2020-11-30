Выпивка оставляет нас без нормального сна
30.11.2020, 17:14, Разное
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В опросе приняли участие более 2 тысяч человек, все они ответили на вопрос «Часто ли у вас сокращается длительность сна, потому что остаетесь пить алкоголь после времени обычного отхода ко сну?». Оказалось, что мужчины более склонны пренебрегать сном в пользу выпивки чаще, чем женщины: 75% против 60%. Наиболее распространенной эта форма опасного для здоровья поведения оказалась среди людей в возрасте 35-44 лет.
«Хотя вы можете считать, что алкоголь помогает вам спать, его прием перед сном обладает несколькими негативными эффектами. Он приводит к фрагментации сна, частым пробуждениям во второй половине ночи», – комментирует эти данные президент AASM доктор Каннар Рамар (Kannan Ramar).
Исследования показывают, что если принять алкоголь за час до сна, то снижается выработка мелатонина, «гормона сна». Это приводит к нарушению циркадных ритмов, которые определяют режим сна и бодрствования.
В пресс-релизе AASM указывает, каким образом алкоголь нарушает сон:
- Вызывает расстройства сна или приводит к обострению имеющихся проблем, включая бессонницу и обструктивное апноэ во сне.
- Приводит к чрезмерному расслаблению мышц головы, шеи и глотки, что может затруднять дыхание во сне.
- Увеличивает количество ночных походов в туалет, особенно во второй половине ночи.
- Увеличивает риск парасомний, включая хождение и еду во сне.
Чтобы избежать этих эффектов, AASM рекомендует:
- Выдерживать промежуток три-четыре часа между выпивкой и сном. Если выпить непосредственно перед сном, то сон может быть неглубоким, потому что метаболизм алкоголя противодействует его успокаивающему эффекту.
- Не забывайте пить безалкогольные напитки (два стакана на одну порцию алкоголя). Это поможет организму «вымыть» алкоголь и продукты его обмена.
- Избегайте газированных напитков, потому что они могут способствовать развитию метеоризма.
- Немного перекусите перед сном. Еда замедляет метаболизм алкоголя, способствует снижению его уровня в крови.
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