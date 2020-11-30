Россия усиливает свое присутствие в результате событий в Беларуси и Нагорном Карабахе – генсек НАТО

30.11.2020, 17:04, Новости дня

Россия увеличила свое присутствие в регионе. Об этом 30 ноября заявил перед встречей глав МИД стран НАТО генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, его цитирует сайт организации.

“Министры также обсудят наращивание Россией военной мощи вокруг Альянса. Россия модернизирует свой ядерный арсенал и размещает новые ракеты. Она размещает больше сил в наших окрестностях, от Крайнего Севера до Сирии и Ливии. Мы также видим усиление российского присутствия в результате кризисов в Беларуси и Нагорном Карабахе”, – сказал он.

Генсек НАТО отметил, что на встрече дипломаты обсудят, что еще должен сделать Альянс, “чтобы отреагировать на растущую военную активность России”.

Столтенберг отметил, что на отдельном заседании с участием представителей НАТО будут присутствовать главы МИД Украины и Грузии “для решения проблемы безопасности в Черноморском регионе”.

Он назвал Украину и Грузию “ценными партнерами” и выразил им поддержку.

В Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал тогдашний глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

В Нагорном Карабахе 27 сентября 2020 года вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях. В ночь на 10 ноября представители Азербайджана, Армении и России подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят 1960 российских миротворцев.