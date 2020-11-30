Lenovo представляет в РФ первый в мире ноутбук с гибким экраном

30.11.2020, 16:58, Новости дня

Немного планшет – немного лэптоп. Так можно описать первый в мире ноутбук Lenovo с гибким экраном, который производитель представляет в Российской Федерации. По мнению экспертов, это устройство находится на самом острие технического прогресса в своем сегменте.

Также накануне презентации Lenovo пообещала представить публике другие модели ноутбуков из серии ThinkPad и Yoga. Однако ThinkPad X1 Fold имеет самую необычную конструкцию.

Устройство оснащено экраном с размером диагонали 13,3 дюйма, который обеспечивает изображение в качестве 2 К. Его можно раскрыть полностью и использовать как планшет или же в свернутом состоянии поставить на подставку, присоединить клавиатуру, из чего получится мини-ноутбук. Цена – 329 тысяч рублей.