 

Lenovo представляет в РФ первый в мире ноутбук с гибким экраном

30.11.2020, 16:58, Новости дня

Немного планшет – немного лэптоп. Так можно описать первый в мире ноутбук Lenovo с гибким экраном, который производитель представляет в Российской Федерации. По мнению экспертов, это устройство находится на самом острие технического прогресса в своем сегменте.

Также накануне презентации Lenovo пообещала представить публике другие модели ноутбуков из серии ThinkPad и Yoga. Однако ThinkPad X1 Fold имеет самую необычную конструкцию.

Устройство оснащено экраном с размером диагонали 13,3 дюйма, который обеспечивает изображение в качестве 2 К. Его можно раскрыть полностью и использовать как планшет или же в свернутом состоянии поставить на подставку, присоединить клавиатуру, из чего получится мини-ноутбук. Цена – 329 тысяч рублей.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / В Украине нет механизма назначения нового директора НАБУ – представитель Зеленского в КС

09.08 / Полиция открыла производство по факту обнаружения признаков прослушки в квартире журналиста Ткача

25.09 / В Крыму и РФ незаконно удерживают 112 украинцев, в плену ОРДЛО – 235

07.07 / Источники: между Moderna и правительственными экспертами есть разногласия

30.08 / Делегации Чехии находится с визитом на Тайване

23.09 / Церемонию вручения Нобелевских премий отменили

27.08 / США поздравили Молдову с Днем независимости

25.09 / Le Figaro – нападение на студентку из-за юбки в Страсбурге вызвало волну возмущения

03.10 / В Германии в поезде нашли бомбу

27.07 / Разворот через три полосы. Полицейские нашли водителя такси, совершившего грубейшее нарушение ПДД в Киеве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска