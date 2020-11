Мнение: Под прессом прессы

30.11.2020, 16:54, Разное

Затравленный Трамп, засевший в Белом Доме, как Леонид в Фермопилах, оказывается, недавно выдал в телефонном интервью хлесткую фразу:

– У нас в стране нет свободы прессы. У нас есть подавление свободы прессой.

Цитирую по нашему человеку, ведущему наблюдение из города Нью-Йорка:

“Я слегка адаптирую, из-за несовпадения некоторых линвгистических нюнасов. Кому интересно, вот оригинал – «We don’t have freedom of the press in this country; we have suppression by the press».

… Далее дама его спросила: ну вот столько всякого наворотили – Байдены, и все, кто вокруг них, чистый криминал. Столько улик кругом, столько свидетельств. Куда смотрит ФБР? Где ФБР? Где Департамент Юстиции, в конце концов?

Трамп устало ответил:

– Не знаю”.

Я тоже думаю, что почтовые выборы в США 2020 года исторически получат название типа “Американский баскетбол”, то есть “Кто кого перекидает”.