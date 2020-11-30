В Рыбинске на автобусных маршрутах 18 и 33 будут действовать льготы
 

В Рыбинске на автобусных маршрутах 18 и 33 будут действовать льготы

30.11.2020, 16:36, Новости
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С 7 декабря привычные для горожан автобусные маршруты 18т и 33т начнут работу в статусе социального транспорта.

На них будут действовать льготы и проездные билеты. Сейчас они работают в режиме маршрутного такси.

Решение было принято коллегиально на межведомственной комиссии.

– В связи с многочисленными обращениями горожан, депутатов от микрорайонов, в направлении которых работают данные маршруты, были приняты решения о переводе данных маршрутов из категории маршрутного такси в категорию социального общественного транспорта. В связи с этим данные маршруты претерпели изменения в нумерации. С 7 декабря приставка «т», что означает маршрутное такси, убирается, и на городские маршруты выйдут автобусы №18 и 33, – пояснила Олеся Минеева, директор департамента ЖКХ, транспорта и связи.

В ноябре в соответствии с 44-ФЗ были проведены процедуры конкурсного отбора. Его выиграл перевозчик, который и ранее обслуживал маршруты, – ИП Матавкин.

Маршрут 33-т обслуживает микрорайоны Переботы и Мариевка. Полностью дублирующего маршрута больше нет, но частично его повторяет автобусный маршрут №3. Неоднократно в адрес департамента ЖКХ, транспорта и связи поступали жалобы от жителей, об отсутствии рейса или схода с линии данного автобуса. Со сменой статуса маршрута №33, при поездке на нем горожане смогут пользоваться льготами и проездными.

Маршрут 18-т обслуживает отдаленный микрорайон Слип. Здесь также были неоднократные обращения от горожан и депутатов о пересмотре статуса автобусного маршрута.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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