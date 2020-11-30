Дочь Анастасии Заворотнюк посвятила ей пост по случаю Дня матери: “Моя мама – настоящий боец и справится со всем”

30.11.2020, 16:32, Разное

Вчера в России отмечался День матери, и Instagram-ленты, пожалуй, каждого пользователя были переполнены трогательными снимками и еще более трогательными подписями к ним. Но в то же время их нелегко было читать тем, кто уже потерял своего самого близкого человека, или тем, кто вынужден бороться за его жизнь. Так, пост своей маме решила посвятить и Анна Заворотнюк: сегодня в соцсети она призналась, что “вчера почему-то было особенно больно от происходящего”, и рассказала о состоянии Анастасии.

Вчера был прекрасный праздник, день всех Мам. Даже не знаю почему, но я не смогла написать в намеченном посте ни слова. Хочу сказать, что в жизни каждого мама – это самый важный и родной человек. Сейчас моя мама тяжело больна, но мы победим все плохое, я уверена в этом. Вчера почему-то было особенно больно от происходящего. Моя Мама – не только самая прекрасная и умнейшая женщина, но ещё и настоящий боец и справится со всем. Хочу, чтобы она всегда была рядом. Здоровья вам и вашим родителям, – откровенно написала Анна.

Таким фото Анна сопроводила пост

Напомним, по информации ряда СМИ 13 сентября прошлого года состояние Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось, она была доставлена в реанимацию одной из московских больниц. Якобы ее ввели в искусственную кому, жизнь актрисы поддерживалась при помощи медикаментозных препаратов. С поддержкой актрисы тогда выступили в своих аккаунтах в соцсетях Филипп Киркоров и другие медийные персоны. 16 сентября 2019-го на Первом канале вышел специальный выпуск программы “Пусть говорят”, посвященный Анастасии, в котором о ситуации высказались Алексей Ягудин, Дмитрий Шепелев и другие. А 15 ноября в Instagram актрисы появилось первое заявление ее семьи.

Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние “сопора”, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки. Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить. Мы не просим ничего, кроме искренней молитвы от сопереживающих людей и УВАЖЕНИЯ к желанию близких не выносить на всеобщее обозрение детали болезни – это личное. И пусть Бог простит всех тех, кто спекулирует на этой теме, кто делает больно кричащими заголовками своих статей, придуманными “подробностями” и безосновательными прогнозами, кто позволяет себе всяческие провокации, обвинения в пиаре и осуждения родственников. Мы от души желаем никому не столкнуться с болезнью и не знать о ней никакой правды. А для тех, кто относится к ситуации с пониманием, мы обязательно будем здесь опровергать “сенсационные заявления” и “инсайдерскую информацию” от нечистоплотных СМИ. Благодарим за вашу поддержку!

В 2019 году Анастасия вместе со своей семьей стала героиней одного из мартовских номеров HELLO!. В интервью она рассказала о рождении младшей дочери и другие подробности своей жизни.