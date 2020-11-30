 

Дочь Анастасии Заворотнюк посвятила ей пост по случаю Дня матери: “Моя мама – настоящий боец и справится со всем”

30.11.2020, 16:32, Разное

Вчера в России отмечался День матери, и Instagram-ленты, пожалуй, каждого пользователя были переполнены трогательными снимками и еще более трогательными подписями к ним. Но в то же время их нелегко было читать тем, кто уже потерял своего самого близкого человека, или тем, кто вынужден бороться за его жизнь. Так, пост своей маме решила посвятить и Анна Заворотнюк: сегодня в соцсети она призналась, что “вчера почему-то было особенно больно от происходящего”, и рассказала о состоянии Анастасии.

Вчера был прекрасный праздник, день всех Мам. Даже не знаю почему, но я не смогла написать в намеченном посте ни слова. Хочу сказать, что в жизни каждого мама – это самый важный и родной человек. Сейчас моя мама тяжело больна, но мы победим все плохое, я уверена в этом. Вчера почему-то было особенно больно от происходящего. Моя Мама – не только самая прекрасная и умнейшая женщина, но ещё и настоящий боец и справится со всем. Хочу, чтобы она всегда была рядом. Здоровья вам и вашим родителям, – откровенно написала Анна.

Таким фото Анна сопроводила пост

Напомним, по информации ряда СМИ 13 сентября прошлого года состояние Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось, она была доставлена в реанимацию одной из московских больниц. Якобы ее ввели в искусственную кому, жизнь актрисы поддерживалась при помощи медикаментозных препаратов. С поддержкой актрисы тогда выступили в своих аккаунтах в соцсетях Филипп Киркоров и другие медийные персоны. 16 сентября 2019-го на Первом канале вышел специальный выпуск программы “Пусть говорят”, посвященный Анастасии, в котором о ситуации высказались Алексей Ягудин, Дмитрий Шепелев и другие. А 15 ноября в Instagram актрисы появилось первое заявление ее семьи. 

Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние “сопора”, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки. Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить. Мы не просим ничего, кроме искренней молитвы от сопереживающих людей и УВАЖЕНИЯ к желанию близких не выносить на всеобщее обозрение детали болезни – это личное. И пусть Бог простит всех тех, кто спекулирует на этой теме, кто делает больно кричащими заголовками своих статей, придуманными “подробностями” и безосновательными прогнозами, кто позволяет себе всяческие провокации, обвинения в пиаре и осуждения родственников. Мы от души желаем никому не столкнуться с болезнью и не знать о ней никакой правды. А для тех, кто относится к ситуации с пониманием, мы обязательно будем здесь опровергать “сенсационные заявления” и “инсайдерскую информацию” от нечистоплотных СМИ. Благодарим за вашу поддержку!

В 2019 году Анастасия вместе со своей семьей стала героиней одного из мартовских номеров HELLO!. В интервью она рассказала о рождении младшей дочери и другие подробности своей жизни. 



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.11 / Продажи iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini начались в России и других странах

01.10 / Мнение: “Облако-рай”

13.07 / Глобальное потепление может привести к исчезновению 60% рыб к 2100 году

09.07 / Ученые обнаружили на севере Аляски фрагмент челюсти арктического динозавра

02.08 / В Хабаровске арестовали на пять суток двоих участников акции в поддержку Фургала

11.09 / Версия: США готовятся топить российские подлодки прямо у побережья?

04.08 / Мнение: Коротко по Сирии. 03.08.2020

05.08 / Страсти по «Белорусочке»

27.08 / Компания TCL запатентовала смартфон с невидимыми камерами

26.08 / Власти Белоруссии запретили продавать крабовые палочки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска