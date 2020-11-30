Армения завела дело о финансировании терроризма после боев в Карабахе

30.11.2020, 16:28, Новости дня

Прокуратура Армении возбудила уголовное дело о «финансировании терроризма» после обвинений в адрес Турции в переброске в Азербайджан боевиков террористических организаций для участия в военных действиях во время эскалации конфликта в Карабахе, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным армянской прокуратуры, «для осуществления террористической деятельность в Армении и Карабахе (…) ответственные должностные лица военно-политического руководства Турции (…) предоставили соответствующие финансовые средства, а также оружие и боеприпасы международным террористическим группировкам «Султан Сулейман Шах/Аль-Амшат», «Сукур», «Аль-Хамзат», «Султан Мурад», выбрали среди членов группировок наемников-террористов, чтобы обеспечить их беспрепятственный переход через границу Сирии и Турции на территорию Азербайджана», передает РИА «Новости».

«С 27 сентября более 2 тыс. наемников группировок «Султан Сулейман Шах/Аль-Амшат» и «Султан Мурад» были задействованы в составе ВС Азербайджана в заранее спланированных, скоординированных и целенаправленных военных действиях против Республики Арцах (самоназвание Карабаха – прим. ВЗГЛЯД)», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что «на основании вышеизложенного в центральной военной прокуратуре Армении возбуждено новое уголовное дело по статье «финансирование терроризма, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой».

10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска.

Позже глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие вооруженные силы якобы примут участие в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Однако глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что никаких турецких миротворцев в Нагорном Карабахе не будет, Турция будет вести деятельность только в рамках совместного мониторингового центра. В Кремле указали, что участие Турции в миротворческой миссии в Карабахе не обсуждалось.

Ранее президент Армении Армен Саркисян назвал Турцию «третьей стороной конфликта» в Карабахе. В Армении также раскрыли механизм переброса боевиков в Карабах. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, кто из турецких генералов руководил атакой на Карабах.