 

Палестина увидела «новые перспективы» в приходе Байдена к власти

30.11.2020, 16:28, Новости дня

С приходом Джозефа Байдена на пост президента США открываются новые перспективы для палестино-израильского урегулирования, сообщил посол Палестины в Росии Абдель Хафиз Нофаль.

«Мы считаем, что сейчас происходят определенные изменения, особенно с приходом новой администрации США. Это откроет новые перспективы для решения этого [палестино-израильского] вопроса», – передает его слова ТАСС.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов заявил, что администрация Байдена может отказаться от «сделки века» по палестино-израильскому урегулированию.

В мае премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале реализации «Сделки века» – совместного с США плана, подразумевающего аннексию «исконно израильских земель», изгнание оттуда палестинцев и завершение палестино-израильского конфликта. После этого президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и Соединенными Штатами.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о предложенной Вашингтоном «сделке века».



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.09 / Врио главы Иркутской области опроверг слухи о повышении тарифов на электроэнергию

24.09 / Россиян предупредили о магнитных бурях

29.10 / Роспотребнадзор обнаружил у летучих мышей неизвестные коронавирусы

03.10 / В Москве стартовал финальный этап чемпионата ArtMasters

28.09 / Трамп рассчитывает на «простое и оперативное» утверждение Барретт

13.07 / В США анонсировали первую за 17 лет казнь федерального заключенного

04.07 / “Русские витязи” совершили уникальные полеты

01.10 / Mitsubishi Eclipse Cross стал одним из бестселлеров в России

28.08 / Эрдоган заявил НАТО о намерении Турции защищать свои интересы в Средиземноморье

03.08 / Сваха подсказала россиянкам способ вовлечь мужчину в отношения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска