Россияне отметили рост числа волонтеров

30.11.2020, 16:28, Новости дня

Согласно опросу, проведенному АНО «Национальные приоритеты», 81% респондентов считают, что волонтеров в РФ стало намного больше.

Так, в РФ на сегодняшний день 1,9 млн волонтеров зарегистрированы на портале DOBRO.RU. Более 163 тыс. 083 из них задействованы во всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Они обрабатывают поступившие заявки, доставляют продукты, лекарства и предметы первой необходимости. Также из 140 тыс. 247 зарегистрированных социально ориентированных некоммерческих организаций 265 участвует в реализации национальных проектов.

В понедельник были подведены итоги народного голосования конкурса «Доброволец РФ – 2020» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«В этом году всего в различные добровольческие проекты было вовлечено более 3 млн 200 тыс. волонтеров со всей РФ В юбилейный год на конкурс «Доброволец России» было подано 53 тыс. 219 инициатив по 14 конкурсным номинациям – это почти в 2 раза больше, чем годом ранее. В четвертьфинал вышли 13 тыс. 208 инициатив. В этом году почти 1 тыс. 500 проектов на конкурсе «Доброволец России» были посвящены борьбе с коронавирусом и помощи гражданам. Финальный подсчет голосов мы проведем до 3 декабря, а уже 4 и 5 числа состоится онлайн-марафон, приуроченный к Международному дню добровольца. В рамках него страна узнает, кто же в этом году станут победителями конкурса «Доброволец России», – сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров

«Общий грантовый фонд конкурса, который разделят между собой победители, составляет 90 млн рублей. Участники, которые одержат победу в категории «Старше 18 лет», получат гранты до 2 млн на реализацию своих проектов, а в категории «от 14 до 17 лет» – до 500 тыс. рублей»», – добавил он.

Активнее всего россияне в ходе голосования поддерживали проекты в следующих номинациях: «Помощь животным»; «Вокруг меня» (необычные, но эффективные варианты благоустройства городов и сел, а также сохранения экологии); «Помощь детям».

В финал конкурса в этом году вышли 210 проектов. Одним из финалистов стал Дмитрий Баженов с проектом «Пульсация» о донорстве крови среди сотрудников атомной промышленности.

«Тем, кто еще не попробовал себя в роли волонтера, обязательно стоит это сделать. Сейчас созданы для этого все условия. Даже если у человека всего час свободного времени в неделю, этого хватит для занятий волонтерством. Для меня волонтерство – прежде всего, эмоции, возможность помогать и видеть отклик, улыбки людей. Это настолько вовлекает, что я не представляю себя без волонтерства. Это образ жизни. Быть волонтером – круто», – поделился Баженов.

Недавно Госдума приняла в первом чтении законопроект «О молодежной политике». При этом молодежь до 25 лет составляет более 50% всех волонтеров страны.

«Добровольческому движению в стране сегодня уделяется особое внимание, в том числе молодежь поддерживают на законодательном уровне. Это федеральный проект «Социальная активность»: конкурс «Регион добрых дел» направлен на финансирование волонтерских центров в регионе, на что выделяется около 250 млн рублей. Реализуется Программа повышения мобильности волонтеров Российской Федерации, осуществляется поддержка портала DOBRO.RU и многое другое. В федеральных округах, например, проводятся окружные добровольческие форумы. Сейчас в первом чтении принят законопроект «О молодежной политике в Российской Федерации». В него вошла статья о поддержке молодежного добровольческого движения. Сейчас мы активно участвуем в обсуждении этого законопроекта, к чему призываем активистов и общественных деятелей. Стартовавшая в этом году Акция #МЫВМЕСТЕ – это показатель того, что добровольчество является ничем иным, как новым выражением духовно-нравственных ценностей», – отметил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

Генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» Софья Малявина анонсировала новый сервис Добро.Навигатор, который поможет привлекать больше волонтерских организаций к реализации нацпроектов. Он позволит НКО найти все меры поддержки, которые государство, частные фонды и представители бизнеса оказывают на федеральном и региональном уровнях.