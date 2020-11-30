Политолог: Россия и Европа поставили Лукашенко перед выбором

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30.11.2020, 16:24, Разное

Политический обозреватель Михаил Гуревич заявил, что поведение главы Белоруссии соотносится с этапами осознания смертельной болезни, описанными психологом Элизабет Кюблер-Росс. Сначала Александр Лукашенко отрицал политический кризис, затем обещал расправиться с протестующими.

Сейчас лидер находится на стадии торговли. В пятницу, 27 ноября, политик сообщил, что покинет пост, как только в республике будет принята новая Конституция. При этом Лукашенко отметил, что не готов уходить прямо сейчас. “Незнакомому президенту такую Конституцию отдавать нельзя – будет беда”, – объяснил он.

Эксперт обратил внимание, что и Запад и Москва хотят ухода Лукашенко. Они выступают в качестве плохого и хорошего следователя. Европейские лидеры вводят против белорусских чиновников санкции за насилие в отношении мирных демонстрантов.

Кремль же, наоборот, никак не комментирует действия силовиков в республике и поддерживает антизападную риторику Лукашенко. При этом недавний приезд министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск следует расценивать как напоминание о начале транзита власти в Белоруссии.

С октября-ноября в адрес Александра Лукашенко стали все четче звучать сроки на успокоение протестующих. Так, голосование по поправкам в Конституцию пройдет в январе следующего года, а выборы главы республики – весной или в начале лета, передает “Коммерсантъ”.

“Александру Лукашенко остается согласиться с одним из двух – сдаться недругам из Европы или сохранить остатки лица под крылом восточного соседа”, – заявил Гуревич.



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