Врач объяснил появление непреодолимого желания съесть шоколад

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30.11.2020, 16:22, Разное

Врач Анатолий Бала объяснил присуствие постоянного желания есть шоколад. По словам медицинского работника, чрезмерная любовь к сладостям говорит одновременно о нескольких важных вещах.
Отмечается, что повышенное употребление шоколада чревато не только появлением кариеса, но и ухудшением здоровья. Эта особенность говорит о важных процессах, которые протекают в организме. Возможно, речь идет о существовующей пищевой привычке, ведь некоторые люди и правда зависимы от некоторых продуктов.

Также человек может хотеть шоколад из-за того, что в организме отсутствуют какие-либо вещества, которые отвечают за антидепрессивное действие. Иногда, употребляя данный продукт, люди намереваются улучшить мозговую деятельность.



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