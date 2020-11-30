“С детства обостренное чувство справедливости”: Бородина объяснила свою реакцию на ложь в Сети

30.11.2020, 16:22, Разное

Популярная российская ведущая Ксения Бородина объяснила поклонникам, почему так остро реагирует на ложь в Сети, которая касается ее. По словам супруги бизнесмена Курбана Омарова, с детства у нее присутствует обостренное чувство справедливости.

Ксения Бородина решила поставить точку в нашумевшей истории, связанной с коронавирусом. Своим подписчикам ведущая рассказала, что переболела COVID-19 в августе в легкой форме, до сих пор у нее имеются антитела. Однако некоторые пользователи стали обвинять знаменитость во лжи, заявив, что в то время она с семьей отдыхала в Крыму.

Как заявила Ксения Бородина, стоит сравнить числа и публикации, чтобы понять, что никакого обмана нет. Ведущая отметила, что с детства ей не свойственно врать. Родители так воспитали будущую знаменитость, что она всегда говорит правду как родным, так и аудитории в Сети. За 16 лет, которые Бородина работает на ТВ, у нее нет никакой вымощенной истории, хотя пиар-менеджеры предлагали что-то сочинить. Ведущая заявила, что может не рассказывать об определенных моментах, но врать о каких-либо вещах не станет.

У Бородиной, напротив, присутствует страх перед враньем. Людей с такими чертами характера ведущая ненавидит. Когда в разделе «Истории» знаменитость пишет, что ее оболгали, это не значит, что она пытается что-то доказать. Бородина просто хочет предостеречь пользователей от очередной порции неправдивой информации, которая поступит от СМИ. Только на официальной странице ведущая может выражать собственную позицию и быть откровенной.

Знаменитость призвала не забывать, что она является не только публичным человеком, но и матерью и женой, ее дети ходят в школу и детский сад. В связи с этим есть определенный фильтр на распространение информации. Бородина не может рассказывать все и не считает нужным это делать.