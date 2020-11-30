 

Юлия Барановская заявила о планах родить четвертого ребенка

30.11.2020, 16:22, Разное

Известная российская ведущая Юлия Барановская заявила о планах родить четвертого ребенка. Она надеется, что у нее получится стать мамой еще раз.
В социальной сети Instagram Юлия Барановская опубликовала пост по случаю Дня матери. Она поделилась с поклонниками фотографией, где запечатлена вместе со своими детьми. Все трое наследников были рождены в гражданском браке с футболистом Андреем Аршавиным. Знаменитость верит и надеется, что станет мамой в четвертый раз.

Юлия Барановская после расставания с Андреем Аршавиным не любит распространяться о своей личной жизни. В неофициальном браке с футболистом она прожила девять лет. Барановская подарила спортсмену троих детей: Артема, Яну и Арсению. В 2016 году Аршавин женился на модели Алисе Казьминой, но вскоре брак распался. В этих отношениях у футболиста появилась на свет дочь Есения.

Сейчас ведущая не общается с отцом своих детей. Также Барановская заявила, что у нее нет мужчины, которого бы она по-настоящему любила.



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