Moderna оценила эффективность своей вакцины при тяжелом течении COVID-19 в 100%

30.11.2020, 16:20, Разное



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Эффективность вакцины мРНК-1273 при первичном анализе составила 94,1%, а при тяжелых случаях заболевания — 100%, сообщается в официальном релизе Moderna. Среди 30 000 добровольцев выявлено 196 случаев COVID-19, из них 11 — в группе участников, получивших вакцину. Также зарегистрировано 30 случаев тяжелого течения коронавирусной инфекции, в том числе один с летальным исходом, однако все они были в группе плацебо. Эти данные позволили разработчикам сделать вывод о стопроцентной эффективности вакцины.

Сегодня Moderna планирует заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на экстренное использование вакцины. Ожидается, что решение будет принято на заседании ведомства 17 декабря, информирует Moderna.

16 ноября американская компания объявила предварительные результаты III фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса, согласно которым эффективность препарата составила 94,5% эффективности.

Экспериментальная вакцина mRNA-1273, созданная специалистами Moderna Inc совместно с Национальным институтом аллергии и инфекционных болезней США, содержит матричные РНК белков коронавируса, на которые организм реагирует выработкой белка, вызывающего иммунный ответ. До конца года Moderna рассчитывает произвести не менее 20 миллионов доз вакцины, а в 2021 году — от 500 миллионов до 1 миллиарда доз.

18 ноября главные конкуренты Moderna – американская фармкомпания Pfizer и ее немецкий биотехнологический партнер BioNTech, – оценили эффективность своей вакцины BNT162b2 в 95% для всех возрастов, рас и этнических групп, в том числе пожилых людей, которые находятся в группе риска. Информация получена на основании окончательного анализа 170 подтвержденных случаев заражения среди 43 000 добровольцев, получивших две дозы вакцины, причем 163 заболевших были в группе плацебо. 20 ноября производители подали заявку на разрешение экстренного применения своей вакцины в FDA.