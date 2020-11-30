Тихановскому продлили арест до конца февраля 2021 года

30.11.2020, 16:10, Новости дня

Белорусскому оппозиционному блогеру Сергею Тихановскому продлили арест. Об этом российскому агентству “РИА Новости” 30 ноября сообщила его адвокат Наталья Мацкевич.

Предыдущий срок содержания Тихановского под стражей истек 29 ноября. Арест продлен еще на три месяца, до конца февраля 2021 года.

Мацкевич сообщила, что Тихановского в СИЗО дважды в неделю посещают адвокаты. По ее словам, блогер чувствует себя нормально, “внутренняя сила еще есть”, но он возмущен продлением срока ареста.

TUT.BY сообщает, что Тихановский находится в СИЗО уже полгода и по закону, его должны были либо отпустить, либо передать дело в суд. Однако недавно ему выдвинули новое обвинение, которое позволяет и удерживать его под стражей до 18 месяцев.

Тихановский пытался стать кандидатом в президенты, но его к выборам не допустили. Тогда он предложил кандидатуру своей жены – и ее зарегистрировали. В мае на пикете в поддержку выдвижения супруги блогера задержали. Его отправили под арест.

Сейчас Тихановскому, как пишет TUT.BY, инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Республики Беларуси (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок), ст. 191 УК РБ (воспрепятствование работе Центральной избирательной комиссии) и ч. 3 ст. 130 УК РБ (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц либо повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия). Последняя статья позволяет продлевать арест оппозиционеру.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 19 ноября согласовали работу над третьим пакетом санкций против Беларуси. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что санкции будут введены против физических и юридических лиц.