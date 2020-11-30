Украина больше продает военной продукции, чем покупает – руководитель “Укроборонпрома”

30.11.2020, 16:10, Новости дня

Украина больше сама продает военной продукции, чем покупает у других стран. Об этом и. о. генерального директора государственного концерна “Укроборонпром” Игорь Фоменко сообщил “РБК-Украина” в интервью, опубликованном 30 ноября, что ему предлагали взятки.

“Границы были закрыты, но наши спецэкспортеры переориентировались на работу по видеосвязи и умудрились даже получать авансовые платежи. Это говорит о доверии к нам со стороны заграничных партнеров. …Предприятия “Укроборонпрома” точно больше продают, чем покупают. Если говорить по нашей общей загрузке, то треть – это внутренний потребитель, а две трети – это экспорт”, – сказал он.

По словам руководителя “Укроборонпрома”, большой популярностью за рубежом пользуются ракетные системы “Скиф”, “Стугна” и “Корсар”.

“Популярны наши услуги по ремонту, например, конотопский завод “Авиакон” впервые получил контракт с агентством НАТО и взял сейчас два вертолета в ремонт. Это открывает большой рынок ремонта вертолетной техники, которую эксплуатируют ЕС, США и другие страны. Таким образом, мы можем забрать у России большой кусок работы в этой сфере. Также популярны за границей наши радиолокационные системы, ракетные системы, запчасти к авиационной технике, это установки для ВМФ других стран, например, Индии”, – объяснил Фоменко.

По его словам, концерн в два раза увеличил операционную прибыль по сравнению с 2019 годом.

“Операционная прибыль в 2019 году за девять месяцев была 1,4 млрд грн, а в 2020 году – 3,1 млрд грн. …Если говорить о чистом доходе, то за девять месяцев этого года мы получили плюс 2,1 млрд гривен больше, чем за этот же период 2019 года. И это при том, что из-за коронавируса вообще выпал фактически весь второй квартал для наших спецэкспортеров”, – отметил Фоменко.

В “Укроборонпром” входит 112 предприятий, еще 21 предприятие госконцерна находится на временно оккупированной территории Крыма и на не подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей. На предприятиях “Укроборонпрома” работает около 67 тыс. сотрудников.