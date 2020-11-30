 

Moderna заявила о 100% эффективности своей вакцины от тяжелых форм COVID-19

30.11.2020, 16:10, Новости дня

Эффективность вакцины от коронавирусной инфекции mRNA-1273 американской компании Moderna против тяжелой формы COVID-19 составила 100%. Об этом 30 ноября сообщил сайт компании.

Эффективность вакцины против COVID-19 составила 94,1%. Препарат  в целом по-прежнему хорошо переносится, серьезных проблем с безопасностью не выявлено, сказано в сособщении.

В испытаниях вакцины приняли участие 30 тыс. человек, из них 196 добровольцев заболели COVID-19. Из них 185 получили плацебо, 11 – вакцину, согласно этим данным ученые сделали вывод об эффективности вакцины в 94,1% случаев.

30 участников испытаний заболели тяжелой формой COVID-19, все они получили плацебо. Все, кто был привит mRNA-1273, не заболели, отмечено в релизе компании.

Во время испытаний вакцины умер один человек, он получал плацебо.

Третья фаза испытаний вакцины от коронавируса mRNA-1273 компании Moderna показала эффективность препарата на уровне 94,5%.

Moderna сообщила об успешном завершении второй фазы клинических исследований в середине июля. В ней участвовали 45 человек в возрасте от 18 до 55 лет. Третья, финальная, фаза испытаний mRNA-1273 стартовала 27 июля.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире по состоянию на 30 ноября COVID-19 заболело более 62,8 млн человек. Умерло от этой болезни 1,46 млн человек, а выздоровело 40,2 млн.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 12 ноября, в мире 48 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины. Доклинические испытания проводят 164 компании.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.08 / «Лаура» вышла на берег как ураган четвертой категории

19.11 / Глава НБУ ответил, будет ли регулятор проводить эмиссию, чтобы покрыть дефицит бюджета

27.10 / Назван имеющийся у 80% COVID-положительных пациентов признак

13.09 / Премьер Латвии призвал ЕС «реально» оценивать отношения с Россией

09.07 / Виктор Ляшко: В два года я вступил в ведро с горячей водой. Ожог мог привести к ампутации ноги. Неприязнь к здравоохранению сформировалась в те времена

18.10 / Раскрыты особенности iPhone 12, которые попадут на рынок США

02.11 / “ОПЗЖ и “Майбах”. Зеленский рассказал, кто стоит за последним решением Конституционного Суда

06.09 / Отравление Навального. Швеция не поддержала предложение о моратории на достройку “Северного потока – 2”

03.08 / Венедиктов: Медведев теперь смотрящий над российскими силовиками

05.07 / В Испании снова вводят ограничения из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска